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Росія та Китай стали більше шпигувати за Бундесвером, – контррозвідка Німеччини

Це пов’язують з тим, що Німеччина надає Україні військову допомогу та тренує солдатів ЗСУ.

Росія та Китай стали більше шпигувати за Бундесвером, – контррозвідка Німеччини
Солдати Бундесверу під час навчань
Фото: Вікіпедія

Росія та Китай стали більше шпигувати за Бундесвером (Збройні Сили Німеччини). 

Про це повідомляє Deutsche Welle із посиланням на дані німецької контррозвідки. 

У своєму річному звіті Служба військової контррозвідки Німеччини пов'язує посилення шпигунства з боку Росії та Китаю з тим, що Німеччина надає Україні військову допомогу та тренує солдатів ЗСУ.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну зміцнення контррозвідки та боротьба зі шпигунством та можливим саботажем стали як ніколи актуальними.

Нагадаємо, нещодавно The New York Times повідомило, що ФСБ стежить за спілкуванням у Telegram та WhatsApp, зокрема на окупованих територіях України. Після вторгнення в Україну у РФ зріс попит на інструменти для контролю телекомунікацій та активізувалося створення таких програм.

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