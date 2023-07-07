Росія та Китай стали більше шпигувати за Бундесвером, – контррозвідка Німеччини

Це пов’язують з тим, що Німеччина надає Україні військову допомогу та тренує солдатів ЗСУ.

Росія та Китай стали більше шпигувати за Бундесвером (Збройні Сили Німеччини).

Про це повідомляє Deutsche Welle із посиланням на дані німецької контррозвідки.

У своєму річному звіті Служба військової контррозвідки Німеччини пов'язує посилення шпигунства з боку Росії та Китаю з тим, що Німеччина надає Україні військову допомогу та тренує солдатів ЗСУ.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну зміцнення контррозвідки та боротьба зі шпигунством та можливим саботажем стали як ніколи актуальними.

Нагадаємо, нещодавно The New York Times повідомило, що ФСБ стежить за спілкуванням у Telegram та WhatsApp, зокрема на окупованих територіях України. Після вторгнення в Україну у РФ зріс попит на інструменти для контролю телекомунікацій та активізувалося створення таких програм.