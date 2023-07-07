Росія та Китай стали більше шпигувати за Бундесвером, – контррозвідка Німеччини

Росія та Китай стали більше шпигувати за Бундесвером (Збройні Сили Німеччини).
Про це повідомляє Deutsche Welle із посиланням на дані німецької контррозвідки.
У своєму річному звіті Служба військової контррозвідки Німеччини пов'язує посилення шпигунства з боку Росії та Китаю з тим, що Німеччина надає Україні військову допомогу та тренує солдатів ЗСУ.
Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну зміцнення контррозвідки та боротьба зі шпигунством та можливим саботажем стали як ніколи актуальними.
Нагадаємо, нещодавно The New York Times повідомило, що ФСБ стежить за спілкуванням у Telegram та WhatsApp, зокрема на окупованих територіях України. Після вторгнення в Україну у РФ зріс попит на інструменти для контролю телекомунікацій та активізувалося створення таких програм.