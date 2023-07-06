США завтра можуть оголосити про новий пакет допомоги для України і розглядають відправлення касетних боєприпасів

Пакет допомоги все ще допрацьовують і він може змінитися.

Сполучені Штати Америки можуть оголосити 7 липня про пакет допомоги в галузі озброєння, який включає касетні боєприпаси, передає Reuters.

У Білому домі заявили, що питання відправлення таких боєприпасів в Україну "активно розглядають", але зараз не можуть зробити жодних заяв.

За словами одного з джерел видання, для постачання касетних боєприпасів в Україну президенту США Джо Байдену необхідно буде підписати відмову, аналогічну тій, яка була підписана для експорту технології касетних боєприпасів до Південної Кореї 2021 року.

Військові допомога від Штатів перевищить 500 мільйонів доларів. Україна отримає боєприпаси для Himars, бойових машин Bradley та бронетранспортерів Stryker.

За словами офіційних осіб, пакет досі допрацьовують, і він може змінитися.

Американські військові вважають, що касетні боєприпаси були б корисними для України, заявив минулого місяця високопосадовець Пентагону, але це питання не схвалили через обмеження Конгресу та побоювання союзників.

Касетні боєприпаси заборонені більш ніж у 120 країнах.

Нагадаємо, у інтервʼю CNN Президент Володимир Зеленський заявив, що наступ українських сил сповільнюється через укріплену оборону окупантів. А в деяких районах ЗСУ та інші сили оборони можуть навіть не думати починати йти в наступ, оскільки не мають необхідної зброї.

Тим часом у межах чергового 17-го пакету військової допомоги Фінляндія надасть Україні засоби протиповітряної допомоги та боєприпаси.