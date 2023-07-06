Найстарші спадкоємці Берлусконі контролюватимуть найбільших мовника та видавця Італії

Марина і П'єр Сільвіо тепер володіють близько 53% акцій Fininvest − одного з найбільших медіахолдингів світу.

Старша донька та син Сільвіо Берлусконі посилили контроль над сімейною бізнес-імперією, холдингом Fininvest SpA − одним з найбільших медіахолдингів світу. Холдинг контролює низку компаній, заснованих експрем'єром Італії, який помер минулого місяця.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

За словами джерел, Марина та П’єр Сільвіо Берлусконі отримали додаткові 20% Fininvest за заповітом свого батька.

До контрольних пакетів акцій Fininvest входять MFE-MediaForEurope N.V, найбільший комерційний мовник країни, і Arnoldo Mondadori Editore SpA − найбільший видавець. Холдинг також володіє міноритарним пакетом акцій постачальника фінансових послуг Banca Mediolanum SpA.

Марина, яка є головою Fininvest, і П'єр Сільвіо, який керує MFE, тепер контролюватимуть близько 53% Fininvest.

Сільвіо Берлусконі також володів кількома віллами та іншою престижною нерухомістю в Мілані, Римі та Сардинії, а також цінними картинами та коштовностями. Його особистий статок оцінювався приблизно в 7 мільярдів євро.

Політична спадщина Берлусконі досі не з’ясована. На момент смерті він очолював правоцентристську партію Forza Italia, яку заснував у 1994 році. Посаду тимчасово передали його заступнику, міністру закордонних справ Антоніо Таяні. Процес вибору наступника може розпочатися найближчими тижнями.

Видання зазначає, що навряд чи спадкоємці Берлусконі гратимуть пряму роль у політиці, але бізнес, який він залишає, сильніший за його політичне угруповання. Після домінування на політичному ландшафті протягом багатьох років Forza Italia стала найменшим партнером у коаліції на чолі з прем’єр-міністром Джорджою Мелоні з ультраправих “Братів Італії”.

Нагадаємо, Берлусконі помер 12 червня у міланській лікарні. У нього були хвороби серця, зокрема несправний клапан, який хірурги замінили в 2016 році. Також Берлусконі госпіталізували через легеневу інфекцію в 2020 році після зараження Covid-19.

Politico вважає, що нинішня прем’єр-міністерка Італія Джорджа Мелоні може виграти від смерті Берлусконі, яка відкриває їй шлях до консолідації влади у країні. Мелоні багато в чому завдячує Берлусконі своєю посадою – вона стала першою жінкою, яка очолила уряд Італії. Він дав політику її перший великий прорив у політиці, зробивши наймолодшим урядовим міністром в історії країни у 2008 році у віці 31 року.