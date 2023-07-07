МЗС Грузії не буде проводити консультації з послом в Україні

Після повернення посла до Тбілісі посольство Грузії в Києві продовжує працювати.

Міністерство закордонних справ Грузії не має наміру проводити консультацій із послом в Україні Георгієм Закарашвілі. Раніше Київ попросив його повернутись до Грузії у зв’язку із ситуацією навколо експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Георгій Закарашвілі – це людина, яка в найскладніші моменти разом із кількома послами ані на день не виїхала з Києва, і це рішення (виїзд. – ред.) щодо нього несправедливе, навіть по-людськи", – зазначив голова МЗС Грузії Ілля Дарчіашвілі.

Він наголосив, що після повернення посла до Тбілісі посольство Грузії в Києві продовжує працювати, дипломати перебувають на місці.

На переконання Дарчіашвілі, ситуація із послом Грузії в Україні не може бути пов’язана із Саакашвілі, оскільки претензій до Тбілісі не має навіть Європейський суд із прав людини.

Раніше голова правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив, що будь-які консультації на тему колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі виключені.

4 липня Україна вирішила вислати на консультації грузинського посла після появи дуже виснаженого Саакашвілі на відео. Київ просить дозволити Саакашвілі лікування в Україні, оскільки він є її громадянином.

Колишній грузинський президент увʼязнений з часу свого раптового повернення до Грузії напередодні виборів 2021 року.