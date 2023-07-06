Україна близька до придбання в Болгарії двох ядерних реакторів російського виробництва, - WSJ

Україна наближається до укладення угоди з Болгарією щодо придбання двох ядерних реакторів російського виробництва та іншого критично важливого енергетичного обладнання, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Wall Street Journal.

Переговори ще тривають. Якщо угоду укладуть, то болгарська державна енергетична компанія NEK продасть українському Енергоатому обладнання з недобудованої АЕС "Белене" щонайменше за 600 млн євро.

Оскільки для України така сума непідйомна, один із варіантів, який обговорюють болгарські та американські офіційні особи, полягає в тому, що США зроблять свій внесок у вигляді допомоги нашій державі.

Також є інший варіант розрахунку. Відповідно до нього, Болгарія отримає міноритарну частку в Хмельницькій АЕС, де буде встановлено обладнання.

6 липня болгарський парламент ухвалив рішення, яке зобов'язує уряд провести переговори з Києвом щодо продажу заводу. Цю угоду готували упродовж декількох тижнів і її тримали у таємниці, аби запобігти спробам проросійських політиків у Болгарії її заблокувати.

Щодо АЕС "Белене", то роботи на цій станції зупинялися і перезапускалися декілька разів, починаючи з 1980-х років. Західні уряди критикували проєкт через його технічну та комерційну недосконалість у зв'язку із залежністю від постачання російського палива. На АЕС були встановлені гігаватні водно-водні реактори ВВЕР-1000. Аналогічні реактори є на двох енергоблоках Хмельницької АЕС, що введені в експлуатацію.

Речник Єврокомісії Ерік Мамер заявив із цього приводу, що Україна може використати кошти, надані Євросоюзом, для придбання цих реакторів, передає BGNES.

Він додав, що лише від України залежить, як вона буде використовувати фінансову допомогу ЄС. "Могла би використовувати їх у частині співпраці з Болгарією у сфері атомної енергетики. Решта залежить від двосторонніх домовленостей між Україною та Болгарією", - сказав Мамер.

Нагадаємо, ДП “НАЕК “Енергоатом” та американська компанія Holtec International домовилися про будівництво в Україні до 20 атомних енергоблоків з реакторами SMR-160. Крім того, наша держава вироблятиме ядерне паливо для вітчизняних атомних енергоблоків. Для цього НАЕК реалізує проєкт у співпраці з американською Westinghouse. На виробничій лінії українського підприємства виготовлятимуть тепловиділяючі збірки ядерних реакторів АЕС.