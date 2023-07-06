Великобританія призначила нового посла в Україні

Він приступить до роботи цьогоріч у вересні.

Фото: Twitter/Martin Harris Мартін Гарріс

Великобританія призначила свого нового посла в Україні.

Про це йдеться на сайті британського уряду.

Замість Дами Мелінди Сіммонс послом стане Мартін Гарріс, кавалер ордену Святого Михайла і Святого Георгія, офіцер ордену Британської Імперії.

Сіммонс, додали в британському уряді, продовжить роботу на дипломатичній службі на іншій посаді.

"Я радий повернутися в Україну, щоб очолити надважливу роботу нашого посольства з підтримки українського уряду та народу, які захищають свою країну та наші спільні цінності. Стосунки Великої Британії з Україною ніколи не були настільки міцними, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - сказав Гарріс із приводу свого призначення.

Він уже працював у Києві у 2003-2008 роках - обіймав посаду заступника посла та генерального консула.

У 2017– 2022 роках Гарріс працював у Міністерстві закордонних справ і міжнародного розвитку Великої Британії, був директором департаменту Східної Європи і Центральної Азії. У 2014 – 2017 був у посольстві Великої Британії у Росії міністром та заступником посла. Упродовж 2010– 2014 років працював послом у Румунії. До цього був заступником директора в офісі премʼєр-міністра.

Нагадаємо, нещодавно Президент Володимир Зеленський звільнив посла України в Білорусі. А 6 липня грузинська сторона погодилась, що її посол в Україні має залишити країну для консультацій. Йдеться про справу Саакашвілі.