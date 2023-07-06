Російський рубль впав до нового рекорду з березня минулого року

Російська валюта рубль продовжила падіння. Курс євро сьогодні перевищив 102 рублі, а долару – 93. Це найбільші показники з 28 березня 2022 року, повідомили російські медіа.

Вранці під час торгів євро коштував на 1,54 рублі або 1,55% більше, ніж на закритті торгів 5 червня. Курс долара зріс вище 92 рублів уперше з березня 2022.

Учора євро піднявся вище 99 рублів уперше з 29 березня 2022, а долар наблизився до 91 р.

Тенденція до зміцнення долару та євро відносно рубля почалася в середині червня, пише "Економічна правда". А через заколот власника "групи Вагнера" Євгена Пригожина російські банки додатково підвищили курс. Це також вдарило по акціях російських компаній, і вже за декілька днів рубль почав оновлювати рекорди з падіння. У гіршому становищі рубль був лише в лютому 2022, на початку повномасштабного вторгнення в Україну.