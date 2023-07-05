Парламентська асамблея ОБСЄ пропонує міжнародну цивільну місію замість миротворчої у придністровському регіоні Молдови

Також Росію закликали вивести свої війська з території Молдови.

Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію, в якій пропоує замінити миротворчу місію у придністровському регіоні Молдови міжнародною цивільною місією.

Про це повідомляє NewsMaker.

Також Парламентська асамблея ОБСЄ закликала Росію вивести свої війська з території Молдови.

Члени Парламентської асамблеї ОБСЄ визнали, що конфлікт у придністровському регіоні Молдови, як і раніше, становить серйозну загрозу безпеці та стабільності в регіоні ОБСЄ.

Крім того, в ОБСЄ закликали Росію утилізувати боєприпаси, що знаходяться на складі поблизу с. Ковбасна у придністровському регіоні Молдови.

В 2020 році президенка Молдови Мая Санду запропонувала замінити російських миротворців у Придністров'ї на цивільну місію під егідою ОБСЄ.

“Оскільки давно немає небезпеки воєнних дій, цю місію потрібно зробити цивільною під егідою ОБСЄ. Це позиція Молдови, яку я підкреслюю”, - сказала Санду.

Втім, тоді так званий “глава зовнішньополітичного відомства” в Тирасполі Віталій Ігнатьєв заявив, що змінити формат миротворчої місії не можна, оскільки придністровський конфлікт не врегульований.

Раніше Мая Санду сказала, що сподівається - Молдова, включно з Придністров'ям, стане членом Європейського Союзу до 2030 року. Санду вважає, що розв'язання проблеми Придністров'я полягає у проведенні економічних реформ та боротьбі з корупцією.