Саміт НАТО повинен запропонувати "реальні гарантії безпеки" Україні, – премʼєрка Італії

Саміт НАТО у Вільнюсі повинен запропонувати "реальні гарантії безпеки" Україні, заявила премʼєр-міністр Італії Джорджа Мелоні під час візиту до Варшави. У Польщі вона зустрілася зі своїм колегою Матеушем Моравецьким, повідомляє The Guardian.

Італійська премʼєрка взяла участь у варшавській конференції "Майбутнє Євросоюзу". На полях заходу вона зазначила, що Італія та Польща мають "повну згоду" щодо питання гарантій безпеки Україні.

Мелоні наголосила, що запропонувати Україні справжні гарантії – це єдиний шлях до досягнення справедливого і тривалого миру, додає Agenzia Nova.

Саміт НАТО відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі. Сьогодні президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що формулювання заходу Україну не розчарують: "Деякі питання ще не вирішені, але я думаю, що це питання на найближчі кілька днів… я відчуваю, що ми все-таки знайдемо ті формулювання, які не розчарують українців і скажуть більше, ніж ми звикли говорити".

Президент Володимир Зеленський запрошений на саміт як гість, але чи поїде він туди, залежить від того, чи не забракне у блоку мужності запросити Україну до вступу, говорили в Офісі президента.

Загалом Україна очікує від зустрічі лідерів країн НАТО не лише гарантій безпеки, а і двосторонніх угод, за прикладом домовленостей між США та Ізраїлем.