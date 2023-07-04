Нідерланди виділяють Україні понад 118 млн. євро та призначають спецпосланця у правах бізнесу

Із цієї суми 93 млн євро надійде із державного резерву та 25 млн євро - із бюджету зовнішньої торгівлі та співробітництва.

118 мільйонів євро виділяють Україні Нідерланди в межах другого пакету підтримки, передбаченого на 2023 рік.

Про це йдеться на сайті нідерландського уряду.

Із цієї суми 93 млн євро надійде із державного резерву та 25 млн євро - із бюджету зовнішньої торгівлі та співробітництва.

Крім того, уряд Нідерландів також призначив високопоставленого дипломата Родеріка ван Шревена спеціальним посланцем у справах бізнесу та реконструкції в Україні.

Шревен має великий досвід роботи як дипломат, а також необхідний досвід та зв'язки в голландській та міжнародній бізнес-спільноті. "Це дозволяє йому давати хороші поради та підтримку голландській діловій спільноті у встановленні контактів із багатосторонніми організаціями", - зазначили в нідерландському уряді.

Нагадаємо, раніше Данія та Нідерланди профінансували купівлю 14 танків Leopard 2 для України. А міністерства оборони Данії, Нідерландів, Великобританії та США оголосили, що вони співпрацюють, аби надати Україні засоби протиповітряної оборони для протидії російській агресії.