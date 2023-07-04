Столтенберг заявив, що ще рік залишиться генсеком НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що залишиться на посаді до 1 жовтня 2024 року.

Про це Столтенберг написав у Twitter.

Він повідомив, що таке рішення ухвалили члени Альянсу. Столтенберг займає посаду з 2014 року. Термін його повноважень мав закінчитися у жовтні цього року.

Рішення ще мають схвалити глави держав і урядів НАТО на Вільнюському саміті у липні.

У лютому Столтенберг заявив, що не хоче продовжувати свій контракт, але члени НАТО попросили його залишитись на посаді після того, як не змогли досягти консенсусу щодо наступника.

Серед ймовірних претендентів були міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес, який відкрито заявив, що йому хотілося б зайняти цю посаду, і прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, яка публічно наполягала, що вона не є кандидатом.

Столтенберг провів НАТО через низку криз з моменту вступу на посаду в 2014 році та згуртував членів блоку на підтримку України. Водночас він намагається запобігти ескалації війни у прямий конфлікт між НАТО та Росією.

Раніше повідомлялось, що члени НАТО хотіли ухвалити рішення про те, чи залишити генсека чи знайти нове керівництво до саміту 11-12 липня у Вільнюсі. Зокрема, офіційний представник США заявив, що продовження повноважень генерального секретаря є "вирішеною справою".