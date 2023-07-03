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Посла Грузії в Україні викликають до МЗС через знущання над Саакашвілі, - Кулеба

Грузинська влада заслуговує на жорстку реакцію України через ставлення до Михеїла Саакашвілі, вважають у МЗС. 

Посла Грузії в Україні викликають до МЗС через знущання над Саакашвілі, - Кулеба
МЗС України
Фото: Вікіпедія

Завтра зранку посол Грузії буде в МЗС, з ним буде поведена жорстка розмова, він поїде до Грузії.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що грузинська влада заслуговує на жорстку реакцію України через ставлення до Михеїла Саакашвілі

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“Ми вважаємо, що Грузія має припинити знущання з Михеїла Саакашвілі та повернути його нам, оскільки він є громадянином України”,- повідомив Кулеба.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав грузинську владу передати Україні українського громадянина Міхеіла Саакашвілі для лікування. Це відбулося на тлі публікації відео, де видно його нинішній стан здоровʼя.

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