США укотре висловилися за "гібридний трибунал" над Росією

Сполучені Штати Америки укотре висловилися на підтримку "гібридного трибуналу" щодо злочину агресії проти Росії, передає "Європейська правда".
Як зазначив на пресконференції в Гаазі помічник генерального прокурора Кеннет А. Політ-молодший, це трибунал, який "ґрунтується на українському законодавстві, але включає концепції міжнародного права".
За словами Політа, Штати "з нетерпінням чекають на співпрацю з нашими колегами в Україні, нашими партнерами в ЄС та всіма іншими суб'єктами, щоб гарантувати, що у нас є належний форум для забезпечення правосуддя та відповідальності".
Нагадаємо, 3 липня у Гаазі (Нідерланди) відкрився Міжнародний центр розслідування злочину агресії (ICPA), що є першим кроком на шляху до трибуналу над російською військово-політичною верхівкою,
Працювати в Центрі будуть прокурори з України, Євросоюзу, США та Міжнародного кримінального суду (МКС). Вони розслідуватимуть та збиратимуть докази на проміжному етапі перед створенням спеціального трибуналу, через який можна притягнути до відповідальності кремлівських посадовців за розвʼязання війни в Україні.
Раніше Президент Володимир Зеленський на брифінгу з нагоди зустрічі з премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте та премʼєр-міністром Бельгії Александром де Кроо заявив, що позиція України чітка – трибунал має бути конкретним, без гібридних форматів. А до цього прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас пояснювала, що створення гібридного трибуналу дозволить президентові РФ Володимирові Путіну, главі російському МЗС Сергієві Лаврову та іншим уникнути відповідальності за злочин агресії проти України.