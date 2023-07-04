Посольство Росії в США стало епіцентром шпигунських ігор та громадських протестів, – New York Times

Посольство Росії в США на тлі загального протистояння між цими країнами перетворилося на епіцентр шпигунських ігор та громадських протестів. Зараз між Москвою і Вашингтоном розгортаються найворожіші за десятиліття відносини, і за тисячі миль від фронту в Україні територія посольства стала власною зоною "бойових дій", вважають у New York Times.

У червні експерт із права національної безпеки Бенджамен Віттес, сидячи через дорогу від посольства, влаштував світлове шоу. Він облаштував два потужні світлові проектори та спроектував гігантський прапор України на фасад будівлі.

Потім він до самого ранку транслював на стіни посольства українську лайку на адресу президента РФ.

"У нас є невелике есе, яке ми збираємося спроектувати, рядок за рядком, трьома мовами. Йдеться про вкрадених дітей", – заявив він.

Пан Віттес та його друзі влаштовують "шоу" на стінах посольства раз на кілька тижнів з початку повномасштабної війни. Це явно надокучає росіянам. Однієї ночі росіяни намагалися затулити його проекції своїми власними, зокрема двома гігантськими білими літерами Z.

Фото: Kyna Uwaeme / The New York Times

На території посольства росіяни не лише працюють, а і живуть. У них там є житловий комплекс для дипломатів та родин, школа, дитячий майданчик та басейн. Протягом попередніх років у посольстві РФ у Вашингтоні працювали близько 1200 росіян. Державний департамент США не озвучує, скільки з них лишилося, але в січні 2022 посол РФ Антонов говорив про 183 дипломати і допоміжний персонал.

Протести біля посольства є вже звичними, з антипутінськими скандуваннями та трансляціями національного гімну України, що викликає сигнали підтримки з проїжджаючих повз машин. Будинки навпроти прикрашені українськими прапорами та антиросійськими гаслами. Сусіди кричать "Слава Україні!" до росіян.

Боб Стоуерс, місцевий житель, сказав, що він зупиняється біля кожної з шести камер відеоспостереження поблизу посольства під час щоденної прогулянки та тримає статтю про ув’язненого російського опозиціонера Олексія Навального. "Від цього я почуваюся трохи краще", – сказав він.

Інколи мешканці району скаржаться, що Вісконсін-авеню, що пролягає повз посольство, закриває поліція Секретної служби через скарги росіян на "загрозу вибуху". Таких "загроз" з лютого 2022 було близько 10, і деякі вважають, що росіяни перебільшують із ними, аби просто закрити вулицю від протестувальників.

Одного разу навіть викликали вибухотехнічну групу, щоб перевірити пральну машину з пап’є-маше, залишену на під’їзді до посольства – але вона виявилася безпечною і символізувала грабунок, що проводила російська армія на захоплених українських територіях.

Біля кінця під’їзної алеї до посольства встановили неофіційний дорожній знак Zelensky Way. Протестувальники, зокрема посол України у Вашингтоні, висадили на траві вздовж тротуару соняшники – національну квітку України. Сусіди кажуть, що квіти зірвали за ніч.

Але що найбільше дратує посла Росії Антонова, то це зусилля ФБР з вербування шпигунів у його посольстві. Посол казав, що американські спецслужби роздають візитівки росіянам, щоб вони телефонували їм для співпраці. Хоча неясно, чи справді були візитівки, але ФБР не намагається приховати свої зусилля з вербування росіян з-за воріт посольства. Цього року Бюро публічно оприлюднило відео, яке закликає російських дипломатів, які можуть виступати проти війни, бути на зв’язку.

"Ви можете зайти в будь-який офіс ФБР і сказати, що ви хочете змінити майбутнє", – зазначили у відео.

Бюро не коментувало, чи роздавало візитівки, і також не відповіло на запитання про таємничий будинок через дорогу від посольства. Його мешканців рідко видно, штори завжди опущені, а ночами горить світло. Багато сусідів припускають, що в будинку працює ФБР.

Антонов також заявляв, що його самого намагалися завербувати. Журналісти вважають, що посол лояльний до Кремля, тож не дуже схоже, що він пішов би на співпрацю з США.

Однак загалом, на їхню думку, у росіян є привід для параної. Незабаром після початку будівництва посольства в 1977 році ФБР і Агентство національної безпеки почало рити секретний тунель під комплексом, намагаючись підключитися до його комунікацій. Але від проєкту довелося відмовитися після того, як його розкрив завербований росіянами співробітник ФБР Роберт Ганссен, заарештований в 2001 році за продаж секретів США Москві.

Нагадаємо, що нова амбасадорка США у Росії Лінн Трейсі зазнала нападок невдовзі після прибуття до РФ. Москва також погрожувала видворенням американських дипломатів за "фейкові" новини про Україну.