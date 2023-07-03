Помер підозрюваний у подвійному вбивстві в аеропорту Кишинева, - поліція Молдови

Підозрюваний у подвійному вбивстві в аеропорту Кишинева громадянин помер.

Про це повідомляє пресслужба Поліції Молдови.

“15 хвилин тому померла особа, яка підозрюється у подвійному вбивстві в міжнародному аеропорту”,- йдеться у повідомленні.

Раніше NewsMaker повідомив, що уряд Молдови виділить по 1 млн леїв сім'ям загиблих під час трагічного інциденту в Кишинівському аеропорту 30 червня.

Ці гроші виділять із резервного фонду уряду, споживчого фонду Кишинівського аеропорту та відповідно до закону про державних службовців із особливим статусом у міністерстві внутрішніх справ”, повідомив прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан.

Крім того, раніше мер Іон Чебан обіцяв виділити з муніципального резервного фонду по 100 тис. леїв сім'ям загиблих під час перестрілки в аеропорту.

Також сьогодні, 3 липня, президент Майя Санду своїм указом нагородила посмертно медаллю “За військові заслуги” прикордонного поліцейського Сергія Мунтяна та співробітника служби безпеки аеропорту Ігоря Чофу, які загинули 30 червня.

Нагадаємо, 30 червня у Кишинівському аеропорту іноземний громадянин, якому влада Республіки відмовила у в’їзді в країну, почав стрілянину. Він застрелив двох людей – прикордонника та співробітника служби безпеки аеропорту.