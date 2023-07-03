Латвія відновить прийом заяв на отримання візи від громадян Росії. Але є умови

МЗС країни пішло на такий крок після оцінки ситуації з безпекою та консультацій із сусідніми країнами та регіональними партнерами.

Міністерство закордонних справ Латвії з 4 липня відновить приймання заяв на отримання візи від громадян Росії у дипломатичних та консульських представництвах Латвії за кордоном, передає Delfi.

Відомство пішло на такий крок після оцінки ситуації з безпекою та консультацій із сусідніми країнами та регіональними партнерами.

Заяву на отримання візи зможуть подати члени сімей громадян та не громадян Латвії (подружжя, батьки, бабусі та дідусі, діти, онуки, а також утриманці), члени сімей громадян країн Європейського Союзу, Європейської економічної зони чи Швейцарії, а також особи, чий в'їзд пов'язаний із гуманітарних міркувань: наприклад, у разі серйозної хвороби близької людини або участі у похороні, а також у випадках, коли існує загроза безпеці або життю людини.

У МЗС наголосили, що кожну заяву на отримання візи розглядатимуть індивідуально. Заявник повинен буде за допомогою документів довести свою відповідність одній зі згаданих категорій.

Нагадаємо, у Латвії призупинили з 26 червня приймання усіх видів візових заяв для громадян Російської Федерації. Відомство пояснило це "непередбачуваним розвитком внутрішньополітичних подій у Росії".

Торік влітку ця держава також уже не приймала заяви на видачу віз для росіян. Тоді це запровадили на невизначений термін, крім участі в похороні близького родича.