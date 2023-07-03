Лідер боснійських сербів хоче до кінця року провести референдум про незалежність

Президент Республіки Сербської у складі Боснії і Герцеговини Мілорад Додік заявив, що до кінця року може відбутися референдум щодо її подальшого статусу.

Про це він заявив у своєму зверненні, повідомляє Європейська правда.

Заявою про референдум він відреагував на рішення міжнародного спостерігача за миром у Боснії, Високого представника Крістіана Шмідта анулювати два закони, які парламент боснійських сербів ухвалив всупереч конституції та умовам мирної угоди.

"Якщо буде тиск, то ми вважаємо, що до кінця року в РС може відбутися референдум, на якому вона зможе визначитися щодо свого подальшого статусу. Республіка Сербська не терпітиме протекторат послів США та Великої Британії та необраного громадянина Шмідта та політичного Сараєво", – заявив Додік.

Додік зазначив, що Республіка Сербська продовжує йти своїм шляхом.

Раніше парламент Республіки Сербської проголосував за призупинення дії рішень Конституційного суду Боснії, вживши черговий крок до поглиблення конституційної кризи та демонтажу Дейтонських мирних угод. Перед цим парламент Республіки Сербської також вирішив перестати публікувати в офіційному віснику закони й укази Високого представника Шмідта, що фактично означає ігнорування рішень найвищого представника в конфедерації.

Нагадаємо, що близько 100 людей відзначили "День Перемоги" 9 травня, взявши участь у марші на підтримку Росії та її вторгнення в Україну під проводом президента Республіки Сербської Мілорада Додіка.

Додік виступає проти антиросійських санкцій через її вторгнення в Україну і є одним із небагатьох європейських політиків, який зустрічався з президентом РФ Володимиром Путіним після початку війни.

Дейтонські мирні угоди 1995 року створили два утворення в Боснії: Республіку Сербську, де домінують серби, і Мусульмансько-хорватську федерацію. Країна керується та адмініструється за етнічними ознаками, встановленими угодою, зі слабким центральним урядом.