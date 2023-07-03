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Запрошення для України до НАТО має бути чітким і не може бути відкликане, - голова МЗС Литви Ландсбергіс

Саміт НАТО проходитиме у Вільнюсі 11-12 липня.

Запрошення для України до НАТО має бути чітким і не може бути відкликане, - голова МЗС Литви Ландсбергіс
Фото: EPA/UPG

Литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс сподівається, що Київ почує запрошення до НАТО на саміті Альянсу у Вільнюсі.

Про це повідомляють BNS та LRT.lt.

"Наша позиція залишається незмінною. Ми всебічно підтримуємо прагнення України та підтримуємо їх, їхню позицію. (Формулювання Литви - BNS) взяти на себе зобов'язання таким чином, щоб запрошення (Україні вступити до НАТО - BNS) було ясним і не могло бути відкликане", - сказав Ландсбергіс після зустрічі з найвищими посадовими особами країни.

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Зустріч була присвячена підготовці до саміту НАТО 11-12 липня, в ній брали участь президент Гітанас Науседа, прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте, речник Сейму Вікторія Чміліте-Нільсен, міністр оборони Арвідас Анушаускас, головнокомандувач армією генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис і голова Комітету Сейму з закордонних справ Жигіманта.

Жоден з присутніх не прокоментував зміст зустрічі, а речник президента Рідас Ясюльоніс сказав, що зустріч була робочою.

Нагадаємо, міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що НАТО слід подумати про те, щоб пропустити вимогу плану дій України щодо членства як частину її шляху до вступу до альянсу.

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