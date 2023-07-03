Завтра відбудеться саміт Шанхайської організації співробітництва за участі Путіна, Сі та Моді

Завтра відбудеться віртуальна зустріч Шанхайської організації співробітництва − угруповання безпеки, заснованого Росією та Китаєм для протидії західним альянсам від Східної Азії до Індійського океану.

Про це пише Bloomberg.

Цього року захід приймає Індія, яка стала членом організації у 2017 році. Очікується участь лідерів Росії та Китаю Володимира Путіна і Сі Цзіньпіна.

Досі група зосереджувалася на поглибленні безпеки та економічного співробітництва, боротьбі з тероризмом та незаконним обігом наркотиків, розв'язанні проблеми зміни клімату та ситуації в Афганістані після приходу до влади талібів у 2021 році. Коли міністри закордонних справ країн групи зустрілися в Індії минулого місяця, про війну Росії з Україною фактично не йшлося. Але аналітики зазначають, що наслідки війни для країн, що розвиваються, в галузі продовольчої та паливної безпеки, залишаються проблемою для групи.

Форум як ніколи важливий для Москви, яка прагне показати, що Заходу не вдалося її ізолювати. До групи входять чотири країни Центральної Азії, де РФ має сильний вплив: Казахстан, Киргизстан, Таджикистан і Узбекистан. Серед інших – Пакистан, який став членом у 2017 році, та Іран, який має приєднатися у вівторок. У черзі на членство також Білорусь.

“Ця зустріч ШОС − справді одна з небагатьох глобальних можливостей, де Путін зможе продемонструвати силу та надійність”, − сказав директор Інституту Південної Азії американського Центру Вільсона Майкл Кугельман.

Жодна з країн-членів не засудила Росію в резолюціях ООН, утримавшись. Китай направив свого представника для посередництва між Росією та Україною, а Індія неодноразово закликала до мирного вирішення конфлікту.

Особисто для Путіна саміт дає можливість продемонструвати, що він контролює ситуацію після невдалого заколоту лідера ПВК “Вагнера” Євгена Пригожина.

У травні Індія оголосила, що саміт буде проходити онлайн, а не у живому режимі, як минулого року в узбецькому Самарканді, де Путін позував для фотографій і обідав з іншими лідерами. “Принаймні для Нью-Делі перспектива приймати Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна лише через два тижні після того, як президент США Джо Байден удостоїв прем'єр-міністра країни Нарендру Моді помпезним державним візитом, була б не ідеальною”, − зазначає Bloomberg.

Майкл Кугельман підкреслює, що після всіх “фанфар”, які Моді отримав від американських лідерів, “було б надто рано (для Індії) вітати лідерів Китаю та Росії”.

Відносини Індії з Москвою залишалися міцними протягом усієї війни; вона експортувала рекордні обсяги російської сирої нафти та покладається на Москву щодо 60% свого оборонного обладнання. Водночас США та їхні союзники бачать Нью-Делі як противагу зростаючим амбіціям Китаю. Ключовим пріоритетом для Індії на зустрічі є збалансування зв’язків із Заходом і Сходом, оскільки країна також приймає саміт “Групи двадцяти” у вересні. Це також платформа для глибшої взаємодії Нью-Делі з Центральною Азією.