Неможливо уявити собі Європейський Союз без України, без Молдови, без Західних Балкан, - фон дер Ляєн

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн визначила пріоритетні сфери Європейського Союзу на подальші шість місяців щодо України.

Про це повідомляє Європейська правда.

Фон дер Ляєн зазначила, що йдеться про фінансову підтримку України в межах плану на 50 млрд євро, сприяння реформам, військову допомогу та посилення санкцій проти РФ.

"Чи можемо ми уявити собі Європейський Союз без України, без Молдови, без Західних Балкан? І щоб ці частини Європи перебували під впливом Росії чи Китаю? Це неможливо. Отже, напрямок руху зрозумілий", – зазначила фон дер Ляєн.

Вона наголосила - вже майже 500 днів український народ виявляє вражаючу наполегливість і витривалість, і тепер обов'язок ЄС - відповідати цій витривалості та наполегливості.

Тому вже зараз ЄС має почати дискусію про те, "як зробити так, щоб Європа була цілісною, щоб ці країни були частиною Європейського Союзу".

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен зазначив, що Євросоюз не повинен “опускати планку” щодо членства України з точки зору корупції та демократії.

За його словами, Данія підтримує членство України, Молдови, Грузії та західних Балкан в ЄС, але “геополітичні обставини” не виправдовують скасування реформ управління.