ЄС може дозволити Россельхозбанку підключитися до Swift для "захисту зернової угоди", − FT

Євросоюз розглядає пропозицію дозволити підсанкційному російському Россельхозбанку створити дочірню компанію, яка відновить зв’язок із глобальною фінансовою мережею, як поступку Москві, аби "захисти зернову угоду".

Про це пише британська газета Financial Times.

Цей план запропонувала Росія у межах перемовин за посередництва ООН. Новій організації мали б надати доступ до глобальної фінансової системи Swift, яка була закрита для найбільших російських банків після вторгнення в Україну минулого року.

Створення філії обговорювали лідери ЄС на саміті в Брюсселі минулого тижня як потенційний засіб переконати Москву продовжити “чорноморську угоду” після закінчення терміну її дії 17 липня.

Посадовці ЄС зараз оцінюють законність та можливість реалізації пропозиції.

“Питання ускладнюється тим, що Россельхозбанк повністю належить Кремлю. Її колишній виконавчий директор Дмитро Патрушев є нинішнім міністром сільського господарства та сином Миколи Патрушева, помічника Путіна та секретаря Ради безпеки Росії, який зіграв важливу роль у розв’язуванні війни проти України”, − пише FT.

ЄС не зміг узгодити заходи щодо ослаблення санкцій щодо конкретних російських компаній чи надання їм дозволу експортувати певні товари через блок із гуманітарних причин чи постачати “країнам третього світу”. Східноєвропейські країни заявили, що такі кроки допоможуть Кремлю заробити більше грошей та підтримати свою війну.

Європейська комісія не коментує ситуацію, але представники ЄС наголосили, що європейські санкції не стосуються торгівлі сільськогосподарською продукцією та продуктами харчів, зокрема зерновими та добривами, між третіми країнами та Росією.

Нагадаємо, Росія заблокувала в територіальних водах Туреччини 29 суден із зерном для п’яти країн Азії та Африки. Нещодавно ООН висловила стурбованість відсутністю реєстрації суден у Чорному морі в межах "зернової угоди". Жодного корабля не зареєстрували з 26 червня.