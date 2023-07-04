Прокуратура наполягає на збільшенні застави голові Тернопільської облради та на його відстороненні від посади

Нещодавно підозрюваний у хабарництві голова Тернопільської облради вийшов під заставу у 805 тисяч гривень. Тепер прокуратура хоче збільшити заставу до 13 млн грн.

29 червня підозрюваного у хабарництві Михайла Головка відпустили з-під варти під заставу в 805 тисяч грн

Спеціалізовано антикорупційна прокуратура (САП) оскаржила запобіжні заходи голові Тернопільської облради та двом заступникам голови Тернопільської ОВА.

Про це повідомляє пресслужба САП.

“Прокурор САП подав до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду апеляційні скарги на рішення слідчого судді, якими голові Тернопільської обласної ради та двом заступникам голови Тернопільської ОВА обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 805 тис. грн застави”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що прокурор не погоджується з розміром застави, визначеною слідчим суддею, та у суді апеляційної інстанції, зважаючи на тяжкість злочину, наполягатиме на застосуванні більш суворого запобіжного заходу – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 13 млн грн для голови Тернопільської облради, 10 млн грн – для першого заступника голови Тернопільської ОВА та 8 млн грн – іншого заступника.

Крім того, оскільки злочин, який інкримінується голові Тернопільської облради, пов'язаний із займаною ним посадою та виконанням службових повноважень, стороною обвинувачення готується клопотання про відсторонення особи від займаної посади.

Зазначається, що двоє заступників голови Тернопільської ОВА з березня 2023 року увільнені від виконання своїх посадових обов’язків. Це Ігор Демʼянчук та Ігор Гайдук.

Нагадаємо, 29 червня підозрюваний у хабарництві голова Тернопільської облради Михайло Головко вийшов під заставу. Розмір застави становив 805 тисяч гривень.

До цього голову Тернопільської облради і двох заступників голів обласної військової адміністрації викрили на отриманні хабара.

Того ж дня усім трьом повідомили про підозри. ВАКС обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.