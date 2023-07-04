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Двоє цивільних загинули внаслідок спроби росіян проникнути на територію Сумської області

Не досягнувши мети, ворог відкрив вогонь по людях. 

Двоє цивільних загинули внаслідок спроби росіян проникнути на територію Сумської області
Фото: ОК Північ у Telegram

Двоє мешканців прикордонного населеного пункту в Сумській області загинули внаслідок спроби проникнення ворога на територію України. Ще одна людина була поранена. 

Не досягнувши мети, ворог відкрив вогонь по цивільному населенню з метою залякування. Про це повідомили в оперативному командуванні "Північ", уточнивши, що про загибель людей стало відомо 3 липня. 

"Російські війська здійснили черговий терористичний акт по відношенню до місцевого населення Сумської області", – зазначили військові. 

Розслідування обставин надзвичайної ситуації триває. 

В ОК "Північ" закликали мешканців прикордонних територій евакуюватися з небезпечних районів та населених пунктів, які знаходяться в близькості до ворога. 

Нагадаємо, що вчора росіяни вдарили безпілотниками по центру Сум. Загинули троє, 21 людина поранена. Окупанти влучили в багатоповерхівки. 

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