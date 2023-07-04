Двоє цивільних загинули внаслідок спроби росіян проникнути на територію Сумської області

Не досягнувши мети, ворог відкрив вогонь по людях.

Двоє мешканців прикордонного населеного пункту в Сумській області загинули внаслідок спроби проникнення ворога на територію України. Ще одна людина була поранена.

Не досягнувши мети, ворог відкрив вогонь по цивільному населенню з метою залякування. Про це повідомили в оперативному командуванні "Північ", уточнивши, що про загибель людей стало відомо 3 липня.

"Російські війська здійснили черговий терористичний акт по відношенню до місцевого населення Сумської області", – зазначили військові.

Розслідування обставин надзвичайної ситуації триває.

В ОК "Північ" закликали мешканців прикордонних територій евакуюватися з небезпечних районів та населених пунктів, які знаходяться в близькості до ворога.

Нагадаємо, що вчора росіяни вдарили безпілотниками по центру Сум. Загинули троє, 21 людина поранена. Окупанти влучили в багатоповерхівки.