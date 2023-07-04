Останні дні контрнаступу особливо врожайні, - Данілов

Війна на знищення техніки дорівнює війні за кілометри, додав секретар РНБО.

На цьому етапі контрнаступу "завдання №1" Сил оборони – максимальне знищення живої сили, техніки, складів пального, боєкомплекту, командних пунктів, артилерії та сил ППО російської армії.

Про це написав у Twitter секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

За його словами, "останні дні особливо врожайні".

"Зараз війна на знищення дорівнює війні за кілометри. Більше знищено – більше звільнено. Чим ефективніше перше, тим більше другого", – додав він.

Нагадаємо, що голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер переконаний, що дії українського військового командування щодо проведення контрнаступу заслуговують на похвалу, і закликає утриматися від коментарів у дусі розчарувань у темпах просування українських військ.

За оцінкою британської розвідки, Росія використовує щільне мінування, щоб сповільнити контрнаступ ЗСУ на півдні.