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Останні дні контрнаступу особливо врожайні, - Данілов

Війна на знищення техніки дорівнює війні за кілометри, додав секретар РНБО.

Останні дні контрнаступу особливо врожайні, - Данілов
Фото: Укрінформ

На цьому етапі контрнаступу "завдання №1" Сил оборони – максимальне знищення живої сили, техніки, складів пального, боєкомплекту, командних пунктів, артилерії та сил ППО російської армії. 

Про це написав у Twitter секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

За його словами, "останні дні особливо врожайні".

"Зараз війна на знищення дорівнює війні за кілометри. Більше знищено – більше звільнено. Чим ефективніше перше, тим більше другого", – додав він.

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Нагадаємо, що голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер переконаний, що дії українського військового командування щодо проведення контрнаступу заслуговують на похвалу, і закликає утриматися від коментарів у дусі розчарувань у темпах просування українських військ.

За оцінкою британської розвідки, Росія використовує щільне мінування, щоб сповільнити контрнаступ ЗСУ на півдні.

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