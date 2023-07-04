Окупанти на Херсонщині розширили район застосування керованих авіабомб, - Гуменюк

Зараз вони активізуються в напрямку Херсона.

Російські війська повертаються на свої позиції на Херсонщині, звідки відступила вода.

Про це керівник пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила в ефірі телемарафону.

«Ворог продовжує повернення на свої позиції (затоплені внаслідок підриву Каховської ГЕС - ред.) там, де відходить вода, вони намагаються розгорнути там вогневі точки і посилити обстріли правого берега. Продовжують застосовувати тактичну авіацію зі скиданням КАБів», - сказала Гуменюк.

За її словами, окупанти розширили географію застосування керованих авіабомб.

«Якщо раніше в основному це була Бериславщина, зараз вони активізуються в напрямку обласного центру - Херсона», - зауважила речниця.

Вона також зазначила, що російські загарбники намагаються застосовувати ударні безпілотники "Ланцет".

Нагадаєамо, що внаслідок обстрілу Херсона вранці 4 липня загинули двоє людей – чоловік і жінка. Дані щодо поранених уточнюються.

Вчора ворог поранив у Херсонській області шістьох мирних. По Херсону росіяни випустили 35 снарядів.