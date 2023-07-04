Сили оборони наступають на Бахмутському, Бердянському та Мелітопольському напрямках, – речник Генштабу

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бахмутському та Бердянському напрямках.
Закріплюються на досягнутих рубежах, завдають ураження з артилерії по цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, заявив речник Генерального штабу Андрій Ковальов у ефірі телемарафону.
"Ворог чинить шалений опір, здійснює постійне переміщення військ. Активно застосовує свої резерви. Наші воїни продовжують стримувати наступ російських окупаційних військ на Лиманському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках", – зазначив він.
На Бахмутському напрямку наші захисники ведуть наступальні дії. Північніше та південніше Бахмута продовжують тиск на противника. Вибивають з раніше захоплених рубежів, мають частковий успіх. Тривають важкі бої.
Учора заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що ситуація на Бахмутському напрямку знову загострилася. Сили оборони і окупанти вели "двобій за перехоплення ініціативи".
Бахмут – місто Донецької області, яке повністю ворог захопити не зміг, попри кинуті туди найпідготовленіші війська, включно з найманцями "Вагнера". Українська армія продовжувала контролювати деякі позиції на південному заході Бахмута, аж доки за це місто знову не почалися запеклі бої під час наступальних дій.