Сили оборони наступають на Бахмутському, Бердянському та Мелітопольському напрямках, – речник Генштабу

Північніше та південніше Бахмута оборонці продовжують тиск на противника. Тривають важкі бої.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бахмутському та Бердянському напрямках.

Закріплюються на досягнутих рубежах, завдають ураження з артилерії по цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, заявив речник Генерального штабу Андрій Ковальов у ефірі телемарафону.

"Ворог чинить шалений опір, здійснює постійне переміщення військ. Активно застосовує свої резерви. Наші воїни продовжують стримувати наступ російських окупаційних військ на Лиманському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках", – зазначив він.

На Бахмутському напрямку наші захисники ведуть наступальні дії. Північніше та південніше Бахмута продовжують тиск на противника. Вибивають з раніше захоплених рубежів, мають частковий успіх. Тривають важкі бої.

Учора заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що ситуація на Бахмутському напрямку знову загострилася. Сили оборони і окупанти вели "двобій за перехоплення ініціативи".

Бахмут – місто Донецької області, яке повністю ворог захопити не зміг, попри кинуті туди найпідготовленіші війська, включно з найманцями "Вагнера". Українська армія продовжувала контролювати деякі позиції на південному заході Бахмута, аж доки за це місто знову не почалися запеклі бої під час наступальних дій.