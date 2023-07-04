Мер російської столиці каже, що поранених і загиблих немає.

У Москві заявили про "атаку безпілотників". За словами мера Сергія Собяніна, "атакували" і саме місто, і підмосковʼя.

З аеропорту "Внуково" перенаправили частину рейсів. Обмеження мали діяти до 8:00 за місцевим часом, повідомляє "Радіо Свобода".

Влада країни-агресора стверджує, що один апарат упав на двоповерхову господарську споруду в селі Кривошеїно, після чого загорівся. У Кубинці те, що росіяни назвали "дроном-камікадзе", атакувало адміністративну будівлю на території військової частини.

Собянін каже, що жертв і поранених немає.

Згодом він повідомив, що нібито була друга спроба атаки БпЛА, але усі їх збили. За даними місцевих, перша хвиля відбулася близько 6 ранку. Міноборони РФ стверджує, що збили всі пʼять запущених безпілотників.

Це – не перша "атака" безпілотників, про яку заговорили в Москві. Уранці 30 травня до Москви та Підмосков'я долетіли від шести до 20 БпЛА. Чиї – не зовсім зрозуміло. Багато БпЛА летіли в бік підмосковних резиденцій російської "еліти" в Барвисі, Ново-Огарьові та на Рубльовці. Кажуть – українські. Майже всі вони були збиті або зіткнулися з висотними будинками. Жертв і постраждалих, як прийнято на болотах, немає. Те, що невідомому противнику вдалася розвідка боєм, чомусь збитками не вважають. Докладно читайте в матеріалі експерта Центру оборонних стратегій Віктора Кевлюка "Повітряна тривога. Атаки на Москву триватимуть" на LB.ua.