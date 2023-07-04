За програмою єВідновлення виплати призначені 108 мешканцям Харківщини, - Синєгубов

На сьогодні у Харківській області комісії прийняли рішення про надання 108 компенсацій за програмою єВідновлення. Сума компенсацій складає 6,589 млн гривень.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Кошти на ремонт домівок, які пошкоджені через військову агресію рф, вже отримують жителі Ізюмського, Красноградського, Куп'янського, Лозівського, Харківського, Чугуївського районів”, - розповів Синєгубов.

Він уточнив, що наразі на Харківщині до Реєстру пошкодженого або зруйнованого майна надійшли 8 411 заяв.

Всього через застосунок Дія та ЦНАПи жителі області надали 99 758 повідомлень про руйнування свого майна.

Нагадаємо, що Кабмін 21 квітня ухвалив порядок надання державної допомоги на ремонт пошкодженого житла. Він передбачає надання громадянам, чиє житло було пошкоджене внаслідок збройної агресії РФ, державної допомоги на поточний ремонт житла. Зробити це можна за допомогою послуги єВідновлення.

За тиждень роботи програми єВідновлення до застосунку "Дія" внесено 10,4 тис. заявок на отримання грошової допомоги.

30 травня в Україні запустили другий етап програми єВідновлення, який передбачатиме компенсації за зруйноване житло.