"Очевидно, що убезпечити Європу від будь-яких агресій можна лише разом з Україною і лише разом з Україною в НАТО", - наголосив Президент.

Президент Володимир Зеленський вважає, що український повітряний щит може стати основою європейського повітряного щита.

Про це йдеться у відеозверненні глави держави.

Зеленський зауважив, що наразі нині "на жаль, наша держава поки не має достатньої кількості якісних систем ППО, щоб захистити всю нашу територію та збивати всі ворожі цілі". Однак пообіцяв зробити "все можливе й неможливе, щоб наша ППО стала найсильнішою".

"Сьогодні мені доповідав генерал Олещук, командувач Повітряних сил, щодо наших дій на посилення ППО. Щоб український повітряний щит зміг закрити від російського терору всю нашу територію, а в перспективі – стати основою для європейського повітряного щита. Це абсолютно потрібно й абсолютно можливо", - сказав глава держави.

Президент також порушив питання безпеки Європи в контексті війни з Росією та наголосив на важливості приєднання України до військового Альянсу.

"Очевидно, що убезпечити Європу від будь-яких агресій можна лише разом з Україною і лише разом з Україною в НАТО. Саме тому має бути досягнута безпекова визначеність щодо нашого майбутнього в Альянсі. Тоді Росії доведеться переорієнтуватися на власну державність – зайнятися нарешті собою, а не будь-якими експансіями", - сказав Зеленський.

Він додав, що з цього приводу "дуже активно готуємося до саміту (Вільнюського - Ред.), і очікуємо від наших партнерів саме такої рішучості, якої вимагає цей історичний момент".

Нагадаємо, Данія планує виділити новий пакет військової допомоги Україні на 1,3 млрд крон. До нього увійдуть ракети для систем ППО, машини для розмінування та кошти на спільну з ЄС закупівлю боєприпасів. А Литва придбала дві установки ППО NASAMS, щоб передати їх нашій державі.