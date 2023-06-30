Данія планує виділити новий пакет військової допомоги Україні на 1,3 млрд крон

До нього увійдуть ракети для систем ППО, машини для розмінування та кошти на спільну з ЄС закупівлю боєприпасів.

Уряд Данії заявив, що готовий виділити 1,3 млрд крон на військову допомогу Україні.

Про це йдеться на сайті данського Міністерства оборони.

Україна може отримати, зокрема, ракети для систем ППО, машини для розмінування, а також кошти для спільні закупівлі Євросоюзом боєприпасів для нашої держави. Детальніший перелік не оголошують.

"Дуже важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну. Це велика і важлива допомога, яку ми, серед іншого, склали на основі побажань і потреб України, і які повинні підтримувати оборонну боротьбу проти вторгнення російських військ, що триває", — заявив в.о. міністра оборони Королівства Данія Троелс Лунд Поульсен.

Міністр оборони додав, що на спільні закупівлі боєприпасів для України Данія передбачила 300 млн крон.

"На жаль, здається, що війна затягується, і за допомогою численних пожертв ми і наші союзники посилаємо сильний сигнал про те, що ми підтримуємо українців у довгостроковій перспективі", — додав Поульсен.

Нагадаємо, нещодавно парламент Данії затвердив черговий пакет військової допомоги Україні в розмірі 2,95 млрд євро на 2023-2028 роки

Крім того, Данія та Нідерланди профінансували купівлю 14 танків Leopard 2, які поставить Rheinmetall.