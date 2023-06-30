У Польщі затримали російського хокеїста за обвинуваченням у шпигунстві

Слідство встановило, що він займався, зокрема, розпізнаванням критичної інфраструктури в кількох воєводствах за винагороду.

Співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі затримали громадянина РФ та "спортсмена клубу першої ліги". Йому висунуто звинувачення за статтями про участь в організованій злочинній групі та про дії на користь іноземної розвідслужби на шкоду Польщі.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

За даними слідства, він займався зокрема розпізнаванням критичної інфраструктури в кількох воєводствах, інформував керівників про результати розвідки, за що отримував винагороду. Росіянин перебував у Польщі з жовтня 2021 року. Його взято під варту, йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років. Ім'я підозрюваного не розголошується.

Окружний суд у Любліні 13 червня ухвалив рішення про арешт чоловіка на три місяці. Його затримали у Сілезькому воєводстві 11 червня.

Це – 14-й затриманий учасник "шпигунської мережі", кажуть у Варшаві. Слідство вважає, що мережа використовувалася спецслужбами Росії, зокрема для спостереження за залізничними коліями. Група також мала поширювати пропаганду, спрямовану проти НАТО, Польщі та політики уряду, і готувала диверсії на замовлення російської розвідки.

Пізніше російські ЗМІ повідомили, що у Польщі затримали захисника клубу UKS Zagłębie Sosnowiec Максима Сергєєва.

Нагадаємо, у квітні контррозвідка Німеччини повідомила, що російські шпигунки вербують німецьких військових та політиків через Tinder. Цих дівчат особливо цікавлять дані про Німеччину та війну в Україні.