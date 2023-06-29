Велика Британія оголосила про нові санкції проти Росії

Раніше Великобританія щорічно експортувала юридичні послуги російському бізнесу на суму близько 56 млн фунтів.

Велика Британія оголосила про заборону особам і компаніям, пов’язаним із Кремлем, доступу до британської юридичної експертизи.

Про це повідомляє Sky News.

“Відсьогодні британські юристи не зможуть консультувати російські компанії щодо певних бізнес-угод”, – йдеться у повідомленні.

Офіційні особи Великої Британії заявили, що санкції можуть вплинути на здатність Росії отримувати юридичні консультації з усіх питань – від торговельних угод між глобальними корпораціями до міжнародних грошових позик.

Міністерство юстиції заявило, що Росія дуже залежить від західних країн щодо юридичної експертизи.

Велика Британія раніше щорічно експортувала юридичні послуги російському бізнесу на суму близько 56 млн фунтів.

Нагадаємо, у середу, 21 червня, посли Європейського Союзу в Брюсселі погодили 11-й пакет антиросійських санкцій. Пакет включає заходи, спрямовані на протидію обходу санкцій.