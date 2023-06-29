Спікери країн Балтії закликали посилити санкції проти Білорусі після появи там "вагнерівців"

"Поява групи найманців "Вагнера" в Білорусі може зробити безпекову ситуацію на східних кордонах НАТО і ЄС ще більш нестабільною".

Голови парламентів Латвії, Естонії та Литви заявили про необхідність підвищувати пильність після подій, пов’язаних із заколотом ПВК "Вагнер" у Росії.

Про це йдеться у спільній заяві спікетів парламентів, опублікованій на сайті Сейму Литви.

"Поява групи найманців "Вагнера" в Білорусі може зробити безпекову ситуацію на східних кордонах НАТО і ЄС ще більш нестабільною. Ми знову засуджуємо режим Лукашенка в Білорусі за підтримку війни Росії проти України. Приховування Білоруссю терористичної організації "Група Вагнера" є неприйнятним, і ми закликаємо до подальшого посилення санкцій проти Білорусі", – зазначають спікери парламентів Латвії Едвардс Смілтенс, Естонії Лаурі Гуссар та Литви Вікторія Чміліте-Нільсен.

Вони долали, що нещодавній "марш справедливості" на Москву найманців ПВК "Вагнер" є внутрішньою справою Росії. Однак, на думку спікерів, це – ще одна ознака непередбачуваності РФ. При тому, що військова агресія Росії проти України залишається найбільшою загрозою європейській безпеці з часів Другої світової війни.

Едвардс Смілтенс, Лаурі Гуссар та Вікторія Чміліте-Нільсен закликають до продовження пильності, зміцнення колективної оборони та стримування, охорони кордонів на східному фланзі НАТО, що межує з Росією та Білоруссю.

"Ми з нетерпінням чекаємо конкретних дій щодо цієї мети на майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, на думку керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, після невдалого заколоту Євгена Пригожина "вагнерівці" більше не братимуть участі у бойових діях не території України.