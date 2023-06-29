ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти не віддають рідним тіла вбитих підлітків Оганнісяна та Ханганова для поховання

Морг, де перебувають тіла підлітків, перебуває під посиленою охороною.

Окупанти не віддають рідним тіла вбитих підлітків Оганнісяна та Ханганова для поховання
Фото: МІПЛ

Родини вбитих росіянами Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова не можуть отримати для поховання їхні тіла, тому що представники слідчого комітету РФ в окупованому Бердянську не віддають довідку про дозвіл на захоронення.

Про це у коментарі Українській правді повідомили співрозмовники в окупованому Беряднську.

Також зазначається, що морг перебуває під посиленою охороною окупантів.

"Вони не видають довідку, кажуть, справу відправили у Мелітополь, все. А без цього папірця тіла в морзі не віддають. Ви не уявляєте, де ми живемо. Не маємо прав… І немає до кого звернутися, кому поскаржитися…", – йдеться у повідомленні.

Також бабусю Тіграна Оганнісяна окупанти не пропустили на впізнання тіла онука. Загиблих змогли побачити лише рідні другого вбитого хлопця Микити Ханганова, які впізнали обох.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, у заяві Медійної ініціативи за права людини (МІПЛ) йдеться про те, що українських підлітків Тіграна Оганнісяна і його однокласника Микиту Ханганова, яких переслідували росіяни в окупованому Бердянську, вбили снайпери 24 червня. Рідних хлопчиків, за даними правозахисників, допитували й обшукували.

Із вересня 2022 року Тігран та Микита, а також їхні сім’ї переслідувалися російською окупаційною владою. Тіграна викрадали з дому, впродовж п’яти днів катували. Його відпустили лише після розголосу про зникнення дитини, до якого вдалися батьки.

Упродовж пів року діти перебували під жорстким пресингом окупантів. Їх допитували, змушували брати участь у “слідчих експериментах”, вони зобов’язані були щодня відмічатися в окупаційній поліції.

В останні кілька тижнів тиск посилився. Слідчі оголосили обвинувачення підліткам у "підготовці диверсії" та запланували передачу справи до суду. За кілька днів до вбивства додому до Тіграна приїжджав слідчий із озброєним конвоєм, проте хлопці втекли. 

Як розгорталися подальші події, достеменно невідомо. У МІПЛ не виключають, що окупаційне слідство могло залякувати хлопців, аби спровокувати їх втечу і збройне затримання.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies