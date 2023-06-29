Росіяни обстріляли "пункт незламності" та медзаклад у Херсоні, є загиблі (оновлено)

Вдень 29 червня російська армія обстріляла в Херсоні міську школу, де діяв "пункт незламності", житлові будинки, медзаклад та службове авто.

Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

О 15:40 стало відомо, що внаслідок обстрілу "Пункту незламності" у Херсоні загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення середнього ступеню тяжкості і перебувають у лікарні.

О 14:45 голова ОВА Прокудін повідомив про двох поранених внаслідок атаки.

"За попередньою інформацією, через обстріли постраждали двоє мирних людей. Чоловіків, 34 та 51 рік, шпиталізували до лікарні з опіками кінцівок та обличчя", – заявив він.

Сьогодні вранці окупанти також били по Херсонській області, внаслідок чого загинула жінка, ще одна була поранена. Ворог вдарив артилерією по Білозерській громаді.