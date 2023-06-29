Сьогодні, 29 червня, у Львові попрощалися з військовослужбовцем полку "АЗОВ" Петром Гуком, який загинув під час теракту в Оленівці та Ілоною Орловою – бойовою медикинею Національної Гвардії.

Фото: Іван Станіславський

Петро Гук народився 9 липня 1973 року у Львові. Навчався у Національному університеті "Львівська політехніка". Згодом закінчив економіко-правовий факультет Маріупольського державного університету. Учасник Революції Гідності. У 2014 році, покинувши все, разом із друзями перебрався до Маріуполя, щоб приєднатись до лав новоствореного полку "Азов". За особисту відвагу був нагороджений пам'ятним знаком "Захисник Маріуполя" та відзнакою Президента України "За участь в антитерористичній операції". У 2015 році під час виконання бойового завдання отримав складну травму, відтак працював військовим сапером у складі полку, а згодом приєднався до відділу інженерного забезпечення. З початком повномасштабного вторгнення продовжував службу за контрактом у складі АЗОВу. Разом із побратимами обороняв металургійний комбінат Азовсталь. Загинув 29 липня 2022 року від рук окупантів під час терористичного акту в Оленівці. У Героя залишилися рідний брат та племінники.

Фото: Іван Станіславський

Ілона Орлова народилася у селі Жовчів (Івано-Франківська область) 17 лютого 1993 року. Навчалась у Калуському ліцеї №5, згодом у Середній школі № 48 міста Львова. Закінчила Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. Проходила інтернатуру у Києві. У мирний час працювала сімейним лікарем у селищі міського типу Драбів Черкаської області. Захоплювалася туризмом, обожнювала котів. У грудні 2019 року добровільно вступила до лав 2-ї окремої Галицької бригади Національної гвардії України. Згодом проходила службу у Вінниці. Здобула звання старший лейтенант медичної служби. З початком повномасштабного вторгнення виконувала завдання у гарячих точках фронту у лавах 14-ї бригади Національної гвардії "Червона Калина". Загинула 25 червня 2023 року. У Ілони Орлової залишилися батьки та брат.

Чин похорону за полеглими пройшов у Гарнізонному храмі міста Львові. На церемонії прощання були присутні мер Львова Андрій Садовий та мер Києва Віталій Кличко. Поховали Героїв на полі почесних поховань Личаківського кладовища.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський