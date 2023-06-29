Прокуратура взялася перевіряти скандального голову Одеської ТЦК та його родичів

Прокурори мають зʼясувати, чи ухилявся Борисов від військової служби, чи перевозив службові повноваження та чи не забагтився незаконно.

Прокуратура почала перевірку можливого незаконного збагачення, ухилення від військової служби та перевищення службових повноважень Євгена Борисова, який очолював одеську ТЦК.

Спеціалізована прокуратура в сфері оборони перевіряє оприлюднену в журналістському розслідуванні інформацію про майно членів родини посадовця за кордоном. Зокрема, купівлю під час воєнного стану авто елітного авто та нерухомості в Іспанії на загальну суму 196 млн гривень, повідомили в пресслужбі Офісу генпрокурора.

Офіційний спільний дохід родини таких витрат не покриває.

Для підтвердження населених журналістами даних до Іспанії, Молдови, Румунії та Туреччини направили запити про міжнародну правову допомогу.

"Також в рамках кримінального провадження перевіряються окремі факти можливого ухилення керівником Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки від проходження військової служби – його перебування за кордоном начебто на лікуванні", – додали в ОГП.

Правоохоронці досліджують питання наявності законних підстав виїзду військової службової особи, яка відповідає за мобілізацію в регіоні, за межі країни під час дії воєнного стану.

У кримінальному провадженні допитали уже понад 30 свідків, провели 11 обшуків, 17 оглядів та тимчасових доступів, направили понад 100 запитів до органів державної влади, підприємств, установ та організацій, проведено три податкових перевірки господарської діяльності членів родини посадовця.

Нагадаємо, в червні журналісти УП опублікували дані, що родина начальника одеського військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на узбережжі Іспанії нерухомості та автівок на мільйони доларів. Борисов, який працює воєнкомом з 1996 року, у телефонній розмові з УП спочатку запевняв, що його родина нічим в Іспанії не володіє, а після слів про витяги із місцевого реєстру заявив, що його дружина займається там роздрібною торгівлею і він "не влазить у ці справи". Також він заявив, що не в курсі, чи придбали його рідні нерухомість на іспанському узбережжі. За його словами, дружина мала розповісти йому про це згодом, а зараз займається документацією. Щодо автівки тещі, Борисов заявив, що вона "продала стару автівку і купила собі Land Cruiser".

У квітні цього року Борисова відсторонювали від роботи на час перевірки звинувачень у корупції. Це відбулося після публікації даних про його майно в Іспанії.

Речниця обʼєданих сил оборони Півдня Наталія Гуменюк у коментарі журналістам говорила, що Борисов пройшов перевірку та після відсторонення повернувся до виконання обовʼязків. А за кордон він виїжджав, щоб лікуватися, тож це не було порушенням.

23 червня президент Володимир Зеленський дав термінове доручення головкому Валерію Залужному негайно звільнити з посади одеського військкома Борисова після скандалу з майном у Іспанії. 28 червня Гуменюк повідомила про звільнення Борисова з посади голови ТЦК. Влада також вирішила перевірити голів усіх ТЦК на доброчесність та відповідність майна заробіткам.