Керівників військкоматів перевірять на доброчесність

Керівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (військкоматів) перевірять на доброчесність та ефективність виконання службових обов’язків.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.

"Це вважливе питання на сьогодні, оскільки в інфопросторі дуже багато негатива про діяльність територіальних центрів комплектування. Тому робоча група створена, включає вона силовий блок – це НАЗК, ДБР, СБУ, Нацполіцію, які будуть перевіряти свої питання – від моніторингу способу життя керівництва ТЦК до порушення чинного законодавства", — сказав Павлюк.

Він зазначив, що буде створена група з представників ЗСУ, яка буде аналізувати виконання завдань, "приймати відповідну інформацію від людей, аналізувати її".

Павлюк уточнив, що перевірка правоохоронців має визначити, наскільки декларація керівників військкоматів відповідає їхньому реальному способу життя.

В свою чергу, перевірка ЗСУ визначить, наскільки якісно очільник військкомату виконує свої посадові обов’язки та чи є скарги на роботу комісаріатів.

Отримані дані будуть проаналізовані, після чого розроблять пропозиції керівництву держави щодо подальших кроків поліпшення робот ТЦК.

Нагадаємо, на Ставці Верховного Головнокомандувача президент Володимир Зеленський доручив Головкому Валерію Залужному звільнити одеського воєнкома Євгена Борисова. Також він дав "термінове доручення створити комісію під керівництвом першого заступника міністра оборони України генерала Павлюка разом із правоохоронним блоком та разом із НАЗК для перевірки всіх воєнкомів в усіх регіонах України, щоб вони не ганьбили нашу державу і пам’ять героїв, які гинуть на фронті".

Пізніше стало відомо, що Євгена Борисова звільнили з посади начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.