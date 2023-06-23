Керівник одеського військкомату виїжджав за кордон законно, – Гуменюк

Керівник одеського військкомату Євген Борисов виїжджав під час воєнного стану за кордон "санкціоновано і дозволено", на лікування. Про це в коментарі Радіо Свободі заявила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

Службове розслідування щодо нього вже завершилося, порушень щодо його виїзду з України не виявили. Борисов надав документи, що свідчать про лікування як причину виїзду до Іспанії, де в його родини є майно.

"Усю решту звинувачень, підозр і так далі розслідують правоохоронні органи, діяльність яких ми коментувати не можемо", – сказала вона журналістам.

Гуменюк додала, що після завершення службового розслідування Борисов повернувся до виконання своїх обовʼязків.

"Офіційна позиція полягає якраз в тому, що всі факти, які були виявлені і оприлюднені, підлягають перевірці, перевірці за компетенцією. У компетенції військового командування знаходилися конкретно його підстави виїзду за кордон під час воєнного стану. Вони були надані, обґрунтовані. І, за результатами службового розслідування, встановлено, що порушень немає. Далі працюють інші правоохоронні органи, які, я думаю, винесуть повноцінну оцінку, розберуться, розслідують і зберуть всі факти, перевірять, зіставлять і доведуть їхню справжність або хибність", – додала вона.

Нагадаємо, журналісти УП зʼясували, що родина начальника одеського військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на узбережжі Іспанії нерухомості та автівок на мільйони доларів. Борисов, який працює воєнкомом з 1996 року, у телефонній розмові з УП спочатку запевняв, що його родина нічим в Іспанії не володіє, а після слів про витяги із місцевого реєстру заявив, що його дружина займається там роздрібною торгівлею і він "не влазить у ці справи". Також він заявив, що не в курсі, чи придбали його рідні нерухомість на іспанському узбережжі. За його словами, дружина мала розповісти йому про це згодом, а зараз займається документацією. Щодо автівки тещі, Борисов заявив, що вона "продала стару автівку і купила собі Land Cruiser".

У квітні цього року Борисова відсторонювали від роботи на час перевірки звинувачень у корупції. Це відбулося після публікації даних про його майно в Іспанії.