Зокрема, на Нью-Йорк росіяни скинули авіабомбу ФАБ-500 — на щастя, вона не розірвалася.

На Донеччині за минулу добу ворог поранив одного мирного мешканця.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Напередодні ввечері росіяни завдали ракетного удару по Черкаській громаді — пошкоджено будівлю АЗС.

На Волноваському напрямку під обстрілами Новоукраїнка Вугледарської громади та Нескучне Великоновосілківської громади.

На Донецькому напрямку зафіксовано артобстріли Красногорівки, Костянтинівки і Зоряного Мар'їнської громади. У Курахівській громаді пошкоджено 22 будинки у Курахівці. Зранку ворог ударив авіаракетою по Авдіївці — поцілив у район АКХЗ.

На Горлівському напрямку у Торецькій громаді пошкоджено 2 будинки: у Торецьку та Північному. На Нью-Йорк росіяни скинули авіабомбу ФАБ-500 — на щастя, вона не розірвалася. У Часовоярській громаді пошкоджено 2 багатоповерхівки, 1 приватний будинок і 2 нежитлові приміщення.

На Лисичанському напрямку пошкоджено 2 будинки у Лиманській громаді: у Торському і Зарічному. Ще 1 будинок пошкоджено у Сіверську.

Всього за добу росіяни поранили 1 жителя Донеччини.

Нагадаємо, учора оборонці знищили ще 680 окупантів та 4 ворожих танки. На сході України точаться важкі бої.