Учора оборонці знищили ще 680 окупантів та 4 ворожих танки, – Генштаб

За минулу добу, 23 червня, Збройні сили ліквідували близько 680 російських окупантів, 4 танки та 3 засоби ППО. З початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила на війні з Україною близько 223 330 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.06.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 223 330 (+680) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4 017 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 7 798 (+15) од,

артилерійських систем – 3 985 (+44) од,

РСЗВ – 617 (+0) од,

засоби ППО ‒ 379 (+3) од,

літаків – 314 (+0) од,

гелікоптерів – 307 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3447 (+9),

крилаті ракети ‒ 1214 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 708 (+30) од,

спеціальна техніка ‒ 545 (+6).

Нагадаємо, агресор і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де протягом доби 22 червня відбулось понад 30 бойових зіткнень.