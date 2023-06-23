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Учора оборонці знищили ще 680 окупантів та 4 ворожих танки, – Генштаб

На сході України точаться важкі бої.

Учора оборонці знищили ще 680 окупантів та 4 ворожих танки, – Генштаб
Фото: Telegram-канал Стерненка

За минулу добу, 23 червня, Збройні сили ліквідували близько 680 російських окупантів, 4 танки та 3 засоби ППО. З початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила на війні з Україною близько 223 330 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 223 330 (+680) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4 017 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7 798 (+15) од,
  • артилерійських систем – 3 985 (+44) од,
  • РСЗВ – 617 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 379 (+3) од,
  • літаків – 314 (+0) од,
  • гелікоптерів – 307 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3447 (+9),
  • крилаті ракети ‒ 1214 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 708 (+30) од,
  • спеціальна техніка ‒ 545 (+6).

Нагадаємо, агресор і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де протягом доби 22 червня відбулось понад 30 бойових зіткнень.

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