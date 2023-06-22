Головне за день. Четвер, 22 червня

Понад 20 бойових зіткнень на сході, ситуація на ЗАЕС, ворожі обстріли, резолюції ПАРЄ із засудженням агресії Росії. Яким запам’ятається 484-й день повномасштабної війни.

Попри російську окупацію, ситуація на Запорізькій АЕС залишається стабільною, українські фахівці перебувають на місці.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко. "Сьогодні найбільша в Європі атомна електростанція знов в епіцентрі уваги. Розвідка доповідала Президенту України про те, що Росія розглядає сценарій чергового терористичного акту, цього разу на ЗАЕС. Російські військові зберігають на АЕС важке озброєння та особовий склад, обстрілами періодично пошкоджують високовольтні лінії, які дають електроенергією для потреб станції", - сказав у своєму зверненні Малашко.

Він наголосив, що вже другий рік українські спеціалісти фактично утримуються як заручники на ЗАЕС. Попри це, вони продовжують працювати в надскладних умовах. Зокрема оперативний персонал контролює стан енергоблоків та забезпечує їх експлуатацію згідно з вимогами.

“Ми знаємо, з ким маємо справу, а тому готові до будь-якого розвитку подій", - підкреслив Малашко.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Упродовж доби відбулось понад 20 бойових зіткнень.

За добу російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши 3 аеробалістичні ракети Х-47 “Кинджал”, 3 крилаті ракети Х-22 та 4 дрони “Shahed-136/131”. Сили та засоби ППО Повітряних Сил ЗСУ знищили 3 дрони-камікадзе. Ворог також завдав 44 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди.

Авіація сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника та 4 – по зенітно-ракетних комплексах ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, 2 склади боєприпасів, 1 склад пально-мастильних матеріалів, 23 артилерійські підрозділи на вогневих позиціях, 2 засоби радіоелектронної боротьби та 2 вузли зв'язку окупантів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 22 червня – в нашій новині.

Українська розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього. Про це президент України Володимир Зеленський сказав у зверненні до українців за результатами доповіді розвідувальних служб та СБУ.

"На жаль, уже неодноразово мені доводилося нагадувати, що радіація не знає державних кордонів і те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру. Ми передаємо всю наявну інформацію нашим партнерам – кожному у світі. Усі докази. Європа, Америка, Китай, Бразилія, Індія, арабський світ, Африка – усі країни, абсолютно всі мають це знати. Міжнародні організації. Усі", – сказав він.

Президент наголосив, що жодних терактів на атомних станцій ніколи, ніде не повинно бути. Цього разу не має бути як із Каховкою: світ попереджено, отже, світ може і повинен діяти.

У четвер, 22 червня, ворог вкотре обстріляв Херсон. Внаслідок атаки є влучання у багатоквартирний будинок, поранення отримали двоє жителів міста та двоє волонтерів.

Про це повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Він уточнив, що сьогодні в обід армія РФ обстріляла житловий будинок. Через ворожий удар у власному подвірʼї поранення отримали двоє людей. “86-річна жінка та 25-річний хлопець знаходиться у тяжкому стані. Лікарі борються за їх життя”, – розповів Прокудін.

Також під ворожий вогонь потрапили й студенти-волонтери з Рівного, які допомагали херсонцям. Це два молоді хлопці, 25 та 23 роки. У них поранення середнього ступеня тяжкості.

ПАРЄ проголосувала за резолюції, які засуджують російську агресію проти України. Йдеться про недопуск росіян і білорусів до Олімпіади у Парижі, а також підтримку вступу України до НАТО.

ПАРЄ зокрема підтримала резолюцію щодо Політичних наслідків агресії РФ проти України. Її ухвалили 80 голосами, повідомила членкиня української делегації в ПАРЄ, народна депутатка України Євгенія Кравчук.

У документі Асамблея закликала держави-члени Ради Європи, які є членами НАТО, підтримати членство України в НАТО, засудила руйнування дамби Каховської ГЕС 6 червня, підтримала українську формулу миру і привітала створення Реєстру збитків, завданих агресією Росії.

Також резолюція підтверджує, що "російське керівництво безрозсудно погрожує ядерною війною та використовує окупацію Запорізької АЕС з метою шантажу всупереч Конвенції про ядерну безпеку та режиму гарантій МАГАТЕ, членом якого є Росія", зауважила Кравчук і додала, що ПАРЄ "продовжуватиме докладати зусиль з метою створення міжнародного механізму компенсації та Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії, а також для посилення санкційного тиску та міжнародної ізоляції держави-агресора".

Цього літа в укритті 65-ї школи Дніпровського району Києва проведуть ремонт, повідомила LB.ua Галина Тодосова, заступниця начальниці Управління освіти Дніпровського району. Це та школа, про яку ми писали раніше зі скарг батьків на занедбаний стан укриття з горою поламаних стільців і столів, облупленими стінами та проходом у аварійному стані.

Тодосова зазначила, що одну частину укриття відремонтували ще влітку минулого року. Іншу ж, на стан якої скаржаться батьки, не ремонтували впродовж року буцімто через те, що заклад продовжував працювати, в укриття регулярно спускалися діти і проводити ремонтні роботи було незручно.

Окремо чиновниця додала, що приміщення "не таке катастрофічне, як на фото". І що деякі кадри - зі звалищем старих стільців - ще минулорічні.

Однак метадані файлів показують, що вони все ж були зроблені в п’ятницю, 16 червня 2023 року.

Крім того, з нами сконтактувала директорка школи Юлія Петруша. Вона надіслала свіжі знімки і відремонтованої кімнати укриття і одне фото - з кімнати, що потребує ремонту. А також запросила поглянути на його стан вживу.

Подробиці – в нашій новині.

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