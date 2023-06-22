У найближчі дні опублікують звіт Світового банку про збитки через підрив Каховської ГЕС, - Шмигаль

Це мільярди доларів завданої шкоди для екології, інфраструктури та людей в Україні, зазначив прем'єр.

У найближчі дні опублікують звіт Світового банку про збитки через підрив Каховської ГЕС.

Про це в етері телемарафону повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, це "мільярди доларів завданої шкоди для екології, інфраструктури, для людей в Україні".

"Ми мали цілий ряд двосторонніх зустрічей з лідерами держав, міністрами закордонних справ, з керівниками міжнародних фінансових інститутів... Ми обговорювали наслідки, обговорювали, як долати ці наслідки... Я переконаний, що Росія заплатить і за це, але, на жаль, життя людей, які загинули під час цієї трагедії, вже не повернеш", - підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо, внаслідок підриву Каховської ГЕС на півдні України може загинути значна частина лісів, а річка Дніпро повертається в русло, в якому був 70 років тому.

Станом на 15-ий день ліквідації наслідків катастрофи МВС України повідомило про 21 загиблого. 28 людей отримали поранення, з них 16 – ліквідатори.