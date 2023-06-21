НБУ заборонив відмовляти клієнтам у обміні валюти, якщо лічильник чи детектор на касі підтвердив їх справжність, - Пишний

У разі порушення такі дії розцінюватимуться не лише як не дотримання регуляторних вимог НБУ, але і як потенційна ознака шахрайства.

Національний банк України (НБУ) не встановлював жодних обмежень щодо обміну валют на основі року випуску банкнот. До хвилі невдоволення громадян призвів штучно створений ажіотаж, якому “підіграли” деякі небанківські фінансові установи та банки.

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

“Окремо хочу сказати про шахрайські пропозиції обміну 100 “білих” доларів на 90 “синіх” – це не просто грубе порушення, це – аморально і неприпустимо, особливо в умовах війни”, - підкреслив голова НБУ.

Він розповів, що регулятор скасував визначення незначного зношення банкнот та заборонив фінустановам відмовляти клієнтам у обміні валюти, якщо лічильник чи детектор на касі підтвердив справжність банкнот.

“Це значить, що касир не може “на око” оцінювати справжність банкнот чи їх стан та відмовляти в здійсненні валютно-обмінної операції, бо йому здалося, що десь не співпадає малюнок чи не такий колір. Отже, ми повністю прибираємо людський чинник!” - наголосив Пишний.

НБУ планує провести 21 червня зустріч з учасниками ринку, на якій обговорять рішення, які ухвалили 20 червня.

Наразі до представників банків та небанківських установ донесено принципову позицію НБУ. У разі порушення такі дії розцінюватимуться не лише як не дотримання регуляторних вимог НБУ, але і як потенційна ознака шахрайства.

Відповідно, НБУ застосовуватиме заходи впливу, які передбачають і штрафи у розмірі до 400 тис.гривень для банків, які незабаром будут збільшенні за суттєві порушення та у розмірі до 5% від розміру власного капіталу установи, для небанківських установ.

Андрій Пишний звернувся до громадян із закликом не втрачати заощадження в спровокованій панікою гонитві за обміном валюти “білої” на “синю”, оскільки банкноти попередніх років випуску, котрі є законним платіжним засобом у іноземній державі, можна обмінювати на гривні в будь-який час.

Раніше НБУ повідомляв, що не ухвалював жодних нормативно-правових актів, які передбачають заборону здійснення валютно-обмінних операцій з іноземною валютою, зокрема доларами США серії 1996 року та випущеними в обіг раніше.