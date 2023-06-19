Шмигаль про конференцію у Лондоні: Очікуємо на підписання низки важливих угод, які прискорять відбудову України

Прем'єр назвав також основні аспекти, на яких зосередиться українська сторона під час заходу.

Під час міжнародної конференції з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference 2023), яка відбудеться у Лондоні, Україна очікує на підписання низки важливих угод, які прискорять її відбудову.

Про це на засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Це продовження руху до великої відбудови, який ми розпочали рік тому в Лугано. Наша мета — мобілізувати якнайбільше міжнародної підтримки та налагодити механізми, за якими ця допомога надходитиме вчасно та ритмічно", - зауважив глава уряду.

Шмигаль підкреслив, що на конференції українська сторона зосередиться на трьох основних аспектах.

"Перший – це швидке відновлення. Енергетика, критична і соціальна інфраструктура, особливо відновлення житла. Нам необхідно мобілізувати потрібний на відбудову ресурс. Під час конференції відбудеться засідання Міжвідомчої Координаційної Платформи донорів України, так званого «фінансового Рамштайну». Розраховуємо на ефективні рішення", - сказав прем'єр.

Другий – це залучення приватних інвестицій. Для цього Україна представить, за словами глави уряду, "найперспективніші напрямки для інвестування" і зробить "важливий крок у питанні страхування воєнно-політичних ризиків для інвесторів".

Третій аспект – регіони. "Прагнемо активізувати горизонтальні зв’язки між українськими громадами та міжнародними партнерами для реалізації проектів відновлення. Понад 200 проектів уже стартувало, хочемо, аби їх було набагато більше", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, конференція з питань відновлення України (URC2023) пройде у Лондоні 21-22 червня. Цей захід стане продовженням циклу щорічних заходів, останній з яких було проведено Швейцарією спільно з Україною в Лугано. Після заходу міжнародне співтовариство надавало значну надзвичайну допомогу Україні.

Тим часом Європейська комісія та Європейський інвестиційний банк домовилися про те, що Україна зможе отримати від ЄС 100 млн євро для швидкого відновлення. А Програма розвитку ООН спільно з партнерами акумулює 1 млрд доларів на відновлення України. Зокрема, ООН готова підтримати релоковані підприємства.