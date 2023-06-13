Україна зможе отримати від ЄС 100 млн євро для швидкого відновлення

Про це домовилися Європейська комісія та Європейський інвестиційний банк.

Європейська комісія та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) домовилися надати гарантію ЄС, що дозволяє банку надати Україні нові кредити на суму 100 млн. євро для швидкого відновлення.

Про це йдеться на сайті Європейської комісії.

Ця гарантія Євросоюзу є одним із елементів ініціативи ЄС для України (EU4U), яку ЄІБ схвалив у березні 2023 року і яка також включає фонд EU4Ukraine та пакет технічної допомоги і консультацій у розмірі 100 мільйонів євро із власних коштів ЄІБ.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що блок "нарощує підтримку для задоволення потреб України у швидкому відновленні".

"На додаток до 1 мільярда євро на швидке відновлення для підтримки критично важливих секторів, узгоджена гарантія ЄС дозволяє ЄІБ надати Україні додаткові 100 мільйонів євро на дуже вигідних умовах. Ми сповнені рішучості повернути до життя всі громади в Україні, які постраждали від російської агресії", - зазначила фон дер Ляйєн.

Очікується, що кредитні угоди, які стали можливими в межах гарантійної угоди на суму 26,7 млрд євро, підписаної між Європейською комісією та ЄІБ у травні 2022 року, будуть підписані пізніше у 2023 році, а потім виплачені, як тільки вимагатиме Україна. Ці кредити допоможуть закрити фінансові потреби нашої держави для швидкого відновлення у цьому році.

Загалом Євросоюз виділив 70 мільярдів євро на підтримку України зокрема, з цією останньою угодою – 2,4 мільярда євро фінансування ЄІБ для України, підкріпленого гарантією ЄС.

У висновках свого засідання від 15 грудня 2022 року Європейська рада запропонувала банку активізувати підтримку найнагальніших інфраструктурних потреб України у тісній співпраці з Комісією та міжнародними фінансовими установами.

Нагадаємо, торік у липні Рада директорів ЄІБ затвердила фінансову допомогу для України в розмірі €1,59 млрд. Кошти виділили для фінансування інфраструктури та нагальних потреб.

Згодом наша держава отримала від ЄІБ 550 млн євро екстреної підтримки. Кошти запланували на ремонт пошкоджених об'єктів енергетичної інфраструктури.