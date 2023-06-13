Росіяни проводять кампанію інформаційних маніпуляцій проти Франції, – МЗС країни

Французька влада виявила існування кампанії цифрових інформаційних маніпуляцій проти Франції за участю росіян, в якій брали участь державні структури або структури, пов'язані з російською державою.

Про це йдеться у заяві міністра Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонни, інформує пресцентр уряду.

Ця кампанія базувалася, зокрема, на створенні фальшивих інтернет-сторінок, які узурпували ідентичність національних ЗМІ та урядових сайтів, а також на створенні фальшивих акаунтів у соціальних мережах. Відповідні технічні кроки з боку французької влади тривають. Міністерство Європи та закордонних справ запобігло спробі крадіжки особистих даних на своєму вебсайті.

Розслідування виявили численні елементи, що свідчать про участь російських або російськомовних осіб та кількох російських компаній у проведенні кампанії. У поширенні певного контенту, виробленого в рамках кампанії, брали участь кілька державних установ або організацій, пов'язаних з російською державою.

Короткий опис розслідувань доступний на сайтах французької дипломатії та генерального секретаріату національної оборони і безпеки (SGDSN).

"Залучення російських посольств та культурних центрів, які взяли активну участь у посиленні цієї кампанії, в тому числі через свої інституційні акаунти в соціальних мережах, є ще однією ілюстрацією гібридної стратегії, яку Росія реалізує з метою підриву умов для мирних демократичних дебатів і, таким чином, підриву демократичних інститутів", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що нова місія слідчих з Франції допоможе розслідувати екологічні злочини РФ в Україні.

У травні зʼясувалося, що невідомі створили фейкову копію газети Le Parisien із антиукраїнською пропагандою. Вирізки з цієї "газети" розлетілися соцмережами, їх розміщували в Facebook як платну рекламу. В підробній газеті опублікували датовану 19 квіття "статтю" під заголовком "Масова втеча заради спасіння від військового рабства. Українці намагаються уникнути неминучої загибелі на передовій". У ній, зокрема, розповсюджена дезінформація про ухилення від мобілізації та дезериство, що "здавна поширені в Україні". Також стверджувалося, що українська армія ненавчена, а російська – навчена, тож ЗСУ "не матимуть шансів" при контрнаступі.