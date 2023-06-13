У Тайвані випустили довідник, у якому пояснили як впізнати китайських солдатів

Збройні сили Тайваню випустили оновлений довідник з цивільної оборони, який вперше містить розділ про те, як відрізнити китайських і тайванських солдатів на основі їхніх уніформ, камуфляжу та знаків розрізнення. Триває робота над анлійським перекладом видання.

Про це пише Reuters.

Острів оприлюднив посібник минулого року на тлі зростання напруженості з Пекіном і після вторгнення Росії в Україну. У ньому докладно описали, як знайти бомбосховища, запаси води та їжі за допомогою додатків для смартфонів, а також розмістили поради щодо підготовки аптечок для надання першої допомоги.

Міністерство оборони Тайваню отримало рекомендації, що книга повинна краще відображати сценарії війни. Одна зі змін включає ілюстрації тайванських військовослужбовців і “ворожих солдатів”, одягнених у китайську військову форму.

Тайванські солдати зображені усміхненими, а китайські мають опущені роти та суворий вираз обличчя. “Насправді їх досить важко відрізнити”, – сказав журналістам директор Агентства загальної оборонної мобілізації Шень Вейчі.

Буклет передбачає, що китайські солдати будуть носити форму Народно-визвольної армії. Експерти кажуть, що спецпідрозділи можуть мати інше спорядження, намагаючись проникнути на Тайвань під час вторгнення. У новому довіднику, який можна буде завантажити онлайн, також показано персонал екстрених служб Тайваню, включно з поліцією та службою швидкого реагування.

Додамо, Тайвань також перевіряє бомбосховища, щоб переконатися, що вони придатні, і оновлює знаки, щоб полегшити їх пошук.

Китай розглядає демократично керований Тайвань своєю власною територією і протягом останніх трьох років посилив військовий і політичний тиск, щоб висунути претензії на суверенітет.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вторгнення Росії в Україну підтверджує розрахунок Китаю щодо можливого вторгнення на Тайвань.