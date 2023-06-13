"Ми не Киргізія": Дизайнери з Киргизстану розробили додаток до браузера, який закреслює російську колоніальну назву країни

Творча команда веб-дизайнерів з Киргизстану розробила додаток до браузера, який закреслює червоною лінією її колишню колоніальну назву - Киргізія.

Про це повідомиляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що група Birtops із Бішкека, виграла золоту медаль на регіональному фестивалі маркетингу в Мінську під назвою "Білий квадрат". Вони отримали свій приз за новий плагін під назвою "Ми Киргизстан", який автоматично виправляє користувачів у разі використання назви "Киргизія".

"Це був свого роду наш протест проти того, що після понад 30 років незалежності нашу країну все ще називають Киргизією", – розповів про проєкт креативний директор Birtops Нурсултан Бакит.

Користувачі, які бажають завантажити We Are Kyrgyzstan як розширення для Google Chrome, також знайдуть посилання на петицію з проханням до всіх російськомовних називати країну за офіційною назвою Киргизька Республіка або Киргизстан.

Петиція, яка набрала кілька сотень підписів, була заблокована протягом тижня одразу після того, як з’явилася в мережі наприкінці квітня. Бакит пояснив це хвилею скарг від росіян. Він також додав, що проблема загострилася після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, через що минулого року тисячі росіян призивного віку втекли до Киргизстану.

Нагадаємо, в листопаді минулого року в Держдумі РФ пригрозили Киргизстану "декомунізацією" через намір перейменувати всі райони Бішкека державною мовою.

Росіяни продовжують використовувати колоніальні терміни щодо країн колишнього СРСР - "Білорусія, Киргизія, та Молдавія", а також прийменник "на" щодо України, замість правильного "в".

Лише деякі опозиційні російські ЗМІ змінили цей стиль для всіх цих чотирьох країн. Також вони намагалися називати місто Алмати такою ж назвою, як називають у Казахстані після здобуття незалежності, а не "Алма-Ата", як в РФ.