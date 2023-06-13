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Парламент Люксембургу визнав Голодомор геноцидом проти українців, – Кулеба

Міжнародне визнання Голодомору-геноциду продовжує зростати.

Парламент Люксембургу визнав Голодомор геноцидом проти українців, – Кулеба
Українці запалюють свічки біля пам’ятника жертвам Голодомору в Києві, 27 листопада 2021 року.
Фото: EPA/UPG

Ще одна європейська країна, Люксембург, визнала Голодомор геноцидом українського народу.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Я вітаю історичне голосування Палати депутатів Люксембургу за визнання сталінського Голодомору 1932-1933 років геноцидом проти українців”, – написав Кулеба. 

Він підкреслив, що цей крок вшановує мільйони жертв і відновлює історичну справедливість. 

“Міжнародне визнання Голодомору-геноциду продовжує зростати”, – підсумував міністр.

Нагадаємо, у кінці травня Палата громад парламенту Великої Британії ухвалила рішення про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом. 

Перед тим визнала Голодомор геноцидом українського народу Словенія. У березні аналогічне рішення ухвалив парламент Ісландії, а в лютому – болгарський парламент.

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